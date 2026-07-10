L’inferiorità mentale della donna desiderio e legge nel peso di una parola | attitudine

Nel corso del Novecento, il termine “attitudine” è stato utilizzato per giustificare la subordinazione delle donne, spesso associandolo a un’idea di inferiorità mentale. Questa parola ha servito a limitare i diritti e le possibilità delle donne, confermando stereotipi e pregiudizi legati alla loro capacità di partecipare pienamente alla vita civile. La sua presenza nel linguaggio ha contribuito a rafforzare norme sociali che relegavano le donne a ruoli secondari, influenzando anche il quadro legale e le percezioni pubbliche.

C'è una parola che il Novecento ha usato disinvoltamente per confinare le donne ai margini della vita civile. L’attitudine. La dicitura esatta, nel 1947, durante la seduta in cui l’Assemblea Costituente discuteva l’articolo 51 – che regolava l’accesso ai pubblici uffici – prevedeva che tutti i cittadini potessero accedervi ma “conformemente alle loro attitudini”. L’assenza presunta di alcune specifiche – ritenute di appannaggio maschile - bastava ad escludere le donne dalla magistratura, come da numerosi altri impieghi, dalla professione richiedente giudizio, sintesi, autorità. Una parola che non si spiegava: si dava per assodata, si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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