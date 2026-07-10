"È stato liberato ma vive nel terrore, nella paura di finire nuovamente in carcere. Non può parlare, nè rivelare a nessuno i dettagli della sua vicenda giudiziaria e carceraria". Non c’è pace per Giancarlo Spinelli, il 59enne cesenate scarcerato alcuni giorni fa dalla prigione di Caracas, dopo due anni e cinque mesi di detenzione. Spinelli è sottoposto a misure di sicurezza e di restrizione della libertà personale rigorosissime. Solo i parenti stretti sono riusciti a mettersi in contatto con lui. Il telefono di Spinelli è sempre spento e irraggiungibile. Vive costantemente nella paura. Deve presentarsi in tribunale e alle autorità venezuelane più volte al mese per firmare, perché ancora è in attesa di un processo che definisca la sua situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’incubo non è finito: "Giancarlo Spinelli è libero ma vive nel terrore"

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