L’incubo non è finito | Giancarlo Spinelli è libero ma vive nel terrore
Un uomo, recentemente liberato, vive ancora con la paura di essere riarrestato. Non può comunicare pubblicamente né condividere dettagli sulla sua situazione giudiziaria e detentiva. La sua condizione rimane segnata dall’ansia di un possibile ritorno in carcere, nonostante la libertà ottenuta.
"È stato liberato ma vive nel terrore, nella paura di finire nuovamente in carcere. Non può parlare, nè rivelare a nessuno i dettagli della sua vicenda giudiziaria e carceraria". Non c’è pace per Giancarlo Spinelli, il 59enne cesenate scarcerato alcuni giorni fa dalla prigione di Caracas, dopo due anni e cinque mesi di detenzione. Spinelli è sottoposto a misure di sicurezza e di restrizione della libertà personale rigorosissime. Solo i parenti stretti sono riusciti a mettersi in contatto con lui. Il telefono di Spinelli è sempre spento e irraggiungibile. Vive costantemente nella paura. Deve presentarsi in tribunale e alle autorità venezuelane più volte al mese per firmare, perché ancora è in attesa di un processo che definisca la sua situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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