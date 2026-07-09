Dopo 29 mesi di detenzione, un uomo di 59 anni originario di Cesena è stato liberato dal carcere in Venezuela. Arrestato il 22 febbraio 2024, era stato accusato di terrorismo, tradimento, traffico di armi e associazione a delinquere. La detenzione si è conclusa nel luglio 2026, senza ulteriori dettagli sulle cause della scarcerazione.

Cesena, 9 luglio 2026 – Fuori dal carcere venezuelano, dopo 29 mesi di incubo. Giancarlo Spinelli, 59enne cesenate arrestato il 22 febbraio del 2024, con le accuse di terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere, è fuori dalle mura carcerarie. Liberato, grazie all’assistenza e caparbietà dei familiari, del legale, dell’Ambasciata, del Consolato e del Governo italiano. Il fratello: “Una bellissima notizia”. “Per noi é stata una notizia bellissima – racconta il fratello Giorgio Spinelli che abita a Miami – ricevuta alcuni giorni fa. Giancarlo è uscito dal carcere. Il governo ha permesso a lui e a tanti altri italiani di uscire dalla prigione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liberato Giancarlo Spinelli, incubo finito per il cesenate dopo due anni in cella in Venezuela

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