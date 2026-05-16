Cuore e tiroide l' importanza di ridurre il sale | i consigli dell' Ausl per una spesa più sana

La Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, promossa dall'organizzazione internazionale Wassh, si svolge fino al 17 maggio e coinvolge anche il Dipartimento di Igiene e sanità. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di limitare l’uso del sale nella dieta quotidiana, con particolare attenzione alla salute del cuore e della tiroide. L’iniziativa invita a fare scelte alimentari più consapevoli e a ridurre l’aggiunta di sale durante la spesa e la preparazione dei pasti.

Meno sale più salute: insieme facciamo la differenza. E’ questo il messaggio che accompagna fino al 17 maggio la Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale promossa dal Wassh - World action on salt, sugar and health e alla quale aderisce anche il Dipartimento di Igiene e sanità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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