Il Teatro Pergolesi di Jesi ha aperto l’estate lirica con “Li finti filosofi” di Spontini, rappresentata come prima tappa della stagione. Da cinque anni, il teatro organizza il progetto “Opera nei Borghi”, con tournée estive che portano l’opera in spazi all’aperto. Le rappresentazioni sono brevi e pensate per coinvolgere i borghi delle Marche, avvicinando il pubblico al melodramma in ambienti non tradizionali.

Da cinque anni la Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi porta l’opera lirica fuori dal suo palcoscenico tradizionale con il progetto “Opera nei Borghi”, brevi tournée estive di agili allestimenti pensati per platee all’aperto e per avvicinare al melodramma i borghi delle Marche. Dopo “La serva padrona” di Pergolesi nel 2022, “Lo frate ‘nnammorato” sempre di Pergolesi nel 2023, “Il filosofo di campagna” di Galuppi nel 2024 e “Le gare generose” di Paisiello nel 2025, la proposta del 2026 è sotto il segno di Gaspare Spontini. Il 16 luglio ore 21 al Parco Colle Celeste di Maiolati Spontini - borgo natale del compositore cui è intitolata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Li finti filosofi” di Spontini apre l’estate lirica del Teatro Pergolesi

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