L'ex Miss Italia ha annunciato di voler posticipare le nozze con il compagno, aspettando che la figlia avuta dall’imprenditore sia abbastanza grande da ricordare il giorno delle nozze dei genitori. La coppia ha deciso di rimandare il matrimonio, senza indicare una data precisa, ma sottolineando l’intenzione di aspettare ancora un po’. La decisione riguarda esclusivamente il momento del matrimonio, non ci sono altre variazioni nei piani di coppia.

N ozze sì, ma non subito: sembrerebbe questa l’intenzione di Francesca Chillemi, che vorrebbe aspettare ancora un po’ prima di sposare Eugenio Grimaldi. L’attrice ed ex Miss Italia e l’imprenditore napoletano, che lavora nel settore navale, stanno insieme dal 2024 e sono genitori di una bambina, Amelia Smeralda, nata lo scorso autunno, e sarebbe proprio la piccola la ragione per cui avrebbero deciso di posticipare il matrimonio. Francesca Chillemi in “Viola come il mare 3”: «Rodrigo Guirao Díaz? Pura armonia. Can Yaman, fuoco» X Leggi anche › Francesca Chillemi mamma bis, la prima foto di Amelia Smeralda Francesca Chillemi, a quando le nozze con Eugenio Grimaldi?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L'ex Miss Italia vuole aspettare che la figlia avuta dall'imprenditore sia abbastanza grande per ricordare il giorno delle nozze dei genitori. Il sì è solo rimandato

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