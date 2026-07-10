Una lettera indirizzata alla Regione evidenzia che centinaia di imprese agricole sono a rischio a causa di difficoltà nei settori cerealicolo e olivicolo. La comunicazione sottolinea la speranza che, dopo la convocazione di un tavolo permanente sul vino, si passi rapidamente ad affrontare anche queste altre emergenze del settore primario, di cui si chiede attenzione e intervento. La richiesta arriva da rappresentanti del settore agricolo, che auspicano un impegno concreto da parte delle autorità regionali.

"Accogliendo positivamente la convocazione da parte dell’Assessore regionale all’agricoltura Meloni, di un tavolo permanente sul vino, come richiesto anche da Coldiretti nei giorni scorsi, auspichiamo ora stessa tempestività e impegno per affrontare altre due emergenze del settore primario, quelle che toccano il comparto cerealicolo e olivicolo ". È quanto sottolinea Coldiretti Umbria che ha inviato una richiesta formale alla Regione per l’attivazione di due tavoli di crisi, con l’obiettivo di affrontare le criticità che stanno causando gravi difficoltà alle imprese agricole del territorio e per mettere in campo tutte le misure possibili per rafforzare le due filiere locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettera alla Regione: "A rischio centinaia di imprese agricole"

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