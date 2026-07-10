Leonor di Spagna lascia l’esercito dopo tre anni | l’orgoglio e l’emozione di mamma Letizia
Dopo tre anni, Leonor di Spagna ha lasciato l’esercito. Tre anni fa, a 17 anni, entrava nell’Accademia di Saragozza con lo zaino e il cognome Borbón y Ortiz sulla divisa. La principessa ha completato il percorso militare. La madre, la regina, ha espresso orgoglio ed emozione per il traguardo raggiunto. La decisione di lasciare l’accademia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul futuro.
Tre anni fa varcava i cancelli dell’Accademia di Saragozza da diciassettenne, con lo zaino in spalla e il cognome di entrambi i genitori cucito sulla divisa: Borbón y Ortiz, come una cadetta qualunque. Oggi, la principessa Leonor ha chiuso ufficialmente la sua formazione militare nell’Accademia Generale dell’Aria e dello Spazio di San Javier, in Murcia, dopo essere passata per le accademie di tutte e tre le armi: Esercito, Marina e Aeronautica. Una giornata che la famiglia reale spagnola difficilmente dimenticherà, non solo per i quasi 37 gradi passati all’aperto, tra abbracci, sguardi complici e l’emozione, evidente, di mamma Letizia. La cerimonia a San Javier e la Gran Croce al Merito Aeronautico. 🔗 Leggi su Dilei.it
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