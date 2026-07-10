Lionel Messi e Erling Haaland sono stati beccati mentre camminavano durante un evento pubblico, senza automezzi o scorta. Entrambi si dirigono verso la stessa coppa, ma non sono stati accompagnati da personale di sicurezza o assistenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sulle loro intenzioni o sui motivi di questa scelta. I due calciatori sono stati visti nel centro di un’area pedonale, senza apparente protezione o accompagnamento.

Lionel Messi ed Erling Haaland, la Pulce e il Mostro. Esistono due giocatori più diversi tra loro? Eppure, hanno un curioso punto di contatto: camminano. Tra i 618 giocatori di ruolo del Mondiale, l’argentino è quello che ha segnato di più e corso di meno: 8 gol e 8,1 km di media a partita. Pep Guardiola ce l’ha spiegato da tempo: Leo, quando cammina, non esce dal gioco, ci entra. Ruota la testa come un faro per mappare il territorio. Avanza lento e si guarda attorno con la circospezione di un metronotte. Quando poi gli arriva la palla, sa già quali spazi attaccare e quali avversari evitare. Ok, direte, ma Haaland non ha 39 anni e, quando scatta sembra un Frecciarossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leo e Erling, diretti verso la stessa coppa... camminando

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