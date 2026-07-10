L' enigma del sorriso | a Cefalù i due Ritratto d' uomo di Antonello da Messina per la prima volta in Sicilia

Notizia in breve

A Cefalù è stato inaugurato un progetto espositivo intitolato «L'enigma del sorriso, Antonello da Messina tra Cefalù e Torino». Per la prima volta in Sicilia, i due «Ritratto d'uomo» attribuiti all'artista sono stati esposti pubblicamente. L'evento si concentra sull'opera, che rappresenta un volto maschile con un sorriso enigmatico. La mostra si svolge in diverse sedi tra la città e Torino, e rimarrà aperta fino a una data non ancora comunicata.