L' enigma del sorriso | a Cefalù i due Ritratto d' uomo di Antonello da Messina per la prima volta in Sicilia
A Cefalù è stato inaugurato un progetto espositivo intitolato «L'enigma del sorriso, Antonello da Messina tra Cefalù e Torino». Per la prima volta in Sicilia, i due «Ritratto d'uomo» attribuiti all'artista sono stati esposti pubblicamente. L'evento si concentra sull'opera, che rappresenta un volto maschile con un sorriso enigmatico. La mostra si svolge in diverse sedi tra la città e Torino, e rimarrà aperta fino a una data non ancora comunicata.
A Cefalù si inaugura il progetto espositivo nazionale dal titolo «L'enigma del sorriso, Antonello da Messina tra Cefalù e Torino». Un evento costruito attorno al confronto diretto di due tra i più celebri e misteriosi ritratti del Quattrocento europeo e che si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del 160° anniversario della nascita della Fondazione Culturale Mandralisca. L'appuntamento – riporta una nota – si svolge anche nell'anno in cui ricorre il cinquantennale dall'uscita del romanzo Il sorriso dell'ignoto marinaio dello scrittore siciliano Vincenzo Consolo, il quale contribuì ad accrescere la fama internazionale del capolavoro antonelliano, custodito presso il Museo Mandralisca. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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