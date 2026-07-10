Non ci sono conferme ufficiali, ma si diffondono voci sulla fine di una coppia composta da una star di Hollywood e un produttore musicale di grande influenza. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata, anche se diversi indizi indicano una possibile separazione. La coppia, molto discussa, è nota per il suo alto profilo mediatico, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali riguardo alla loro relazione. La notizia si aggiunge a un panorama di coppie che spesso attirano attenzione mediatica, anche in momenti di crisi.

Ci sono coppie che fanno parlare di sé ogni settimana e altre che riescono a restare lontane dai riflettori anche quando attraversano un momento difficile. Margaret Qualley e Jack Antonoff appartengono decisamente alla seconda categoria. Per questo la notizia della loro presunta separazione, pubblicata in esclusiva dalla rivista americana People, ha colto di sorpresa fan e mondo dello spettacolo. Secondo la testata statunitense, l’attrice e il produttore musicale si sarebbero lasciati dopo quasi 3 anni di matrimonio. Nessuna conferma ufficiale, però: né Qualley né Antonoff hanato l’indiscrezione. E anche i loro rappresentanti hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lei è lanciatissima a Hollywood, lui uno dei produttori più influenti del pop. Forse per questo è finita. Nessuna conferma dai diretti interessati, ma gli indizi sono tanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dai puzzle magnetici ai raccontastorie. Dai rompicapo tascabili alle carte, dalla tavoletta per "vestire" l'orsetto all'activity book delle K-Pop. Più tanti passatempi gratuiti da fare senza acquistare nullaUn genitore si preoccupa di intrattenere i figli durante le vacanze, senza dover spendere.

Conferma supplenza sostegno 2026/27, entro domenica 31 maggio la richiesta dei genitori. Chi sono i docenti interessatiEntro domenica 31 maggio i genitori devono presentare alla scuola la richiesta di supplenza per il sostegno per l’anno scolastico 2026/27.

Jacob Elordi e Kendall Jenner insieme al Coachella Festival: è nata una nuova coppia a Hollywood? Le indiscrezioniLui, Jacob Elordi, è uno dei giovani attori più richiesti a Hollywood dopo Frankenstein, Cime tempestose e la serie tv Euphoria, che oggi approda online con la terza stagione. Lei, Kendall Jenner, è ... ilmessaggero.it

La coppia più improbabile di Hollywood lo è sempre menoDopo aver ricevuto il premio come miglior attore protagonista per Marty Supreme ai Critics Choice Awards l’attore Timothée Chalamet ha ringraziato, tra gli altri, la mia partner da tre anni dicendo ... ilpost.it