Legge elettorale Salvini frena | Nessun incontro

Matteo Salvini ha dichiarato di non aver programmato incontri sulla legge elettorale. La giornata del ministro dei Trasporti è stata segnata da un nuovo sabotaggio alla rete ferroviaria, che ha colpito migliaia di pendolari. Salvini ha espresso fermezza contro chi danneggia infrastrutture e impedisce il normale funzionamento dei servizi di trasporto. Nessuna altra informazione su eventuali incontri o iniziative legate alla legge elettorale è stata resa nota.

Giornata lunga ieri per Matteo Salvini (foto). La sveglia? Brusca! Ennesimo sabotaggio alla rete ferroviaria. Per il ministro dei Trasporti "nessuna tolleranza" verso chi colpisce migliaia di cittadini che ogni giorno prendono il treno per lavorare o studiare. I dossier, però, sono tanti. Troppi. Dalle dinamiche interne alla Lega al rapporto con gli alleati. Il segretario del Carroccio ha incontrato i giornalisti negli uffici dei gruppi parlamentari a Montecitorio. La conferenza stampa convocata per la Zes, la Zona economica speciale per il nord, si è trasformata in un punto stampa sui dossier più "caldi". A partire dalla legge elettorale. Salvini smentisce qualsiasi vertice imminente con Giorgia Meloni e Antonio Tajani: "Non abbiamo nessun incontro in agenda". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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