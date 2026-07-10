Legge elettorale l’ultima mediazione sui capilista bloccati E il campo largo annulla l’evento di Padova in vista della sfida

La maggioranza sta discutendo una modifica alla legge elettorale, con un sistema quasi proporzionale e spazio alle preferenze, dopo aver ottenuto il riconoscimento per i voti dei fuorisede. La discussione si concentra sui capilista bloccati e sulla possibilità di un’ultima mediazione. Nel frattempo, il campo largo ha cancellato l’evento previsto a Padova, in vista delle prossime sfide politiche. La questione resta al centro del dibattito politico attuale.

Più che di Trump, della guerra o del potere d’acquisto dei salari, il tema che agita la maggioranza in queste ore è – ossessivamente – quello della modifica alla legge elettorale in un sistema quasi proporzionale che, nel disegno di Fratelli d’Italia, vede un ruolo anche per le preferenze (dopo aver incassato quello ai fuorisede ). Gli sherpa nei giorni scorsi hanno provato a trovare un punto di mediazione, senza riuscirci. Ma il pressing del principale partito della maggioranza obbliga i riottosi alleati a fare i conti col tema. E in queste ore, a quando apprende Open, si lavora ad un possibile punto di mediazione che inciderà più sulle liste di FdI e potrebbe essere accettato dagli altri, con qualche apertura in particolare da Forza Italia Capilista bloccati e crocette per gli altri. 🔗 Leggi su Open.online

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