Legge elettorale in alto mare | lo scoglio sono sempre le preferenze
La nuova legge elettorale non avanza, con il nodo delle preferenze che blocca il processo. La Lega si mostra distante, mentre Forza Italia sembra poco propensa a fare passi avanti. Fratelli d’Italia invece esprime ottimismo, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La discussione si concentra principalmente sulla questione delle preferenze, che potrebbe fermare definitivamente la riforma.
La legge elettorale resta in alto mare e il nodo delle preferenze rischia di diventare lo scoglio su cui può incagliarsi l’intera riforma. La Lega continua a mostrarsi fredda, Forza Italia non sembra intenzionata a fare passi avanti e Fratelli d’Italia ostenta ottimismo. Intanto il tema divide anche il Pd, mentre l’unico vero accordo raggiunto riguarda il voto per i cittadini fuori sede. Legge elettorale in alto mare. Lo scoglio sono sempre le preferenze. Giovedì Matteo Salvini, alla domanda se il no della Lega alle preferenze resti fermo, ha risposto che il partito non ha “posizioni ferme” sulla legge elettorale, ma solo su temi economici, sociali e di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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