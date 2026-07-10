La legge elettorale resta in alto mare e il nodo delle preferenze rischia di diventare lo scoglio su cui può incagliarsi l’intera riforma. La Lega continua a mostrarsi fredda, Forza Italia non sembra intenzionata a fare passi avanti e Fratelli d’Italia ostenta ottimismo. Intanto il tema divide anche il Pd, mentre l’unico vero accordo raggiunto riguarda il voto per i cittadini fuori sede. Legge elettorale in alto mare. Lo scoglio sono sempre le preferenze. Giovedì Matteo Salvini, alla domanda se il no della Lega alle preferenze resti fermo, ha risposto che il partito non ha “posizioni ferme” sulla legge elettorale, ma solo su temi economici, sociali e di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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