Legge elettorale l’infinita trattativa del centrodestra sulle preferenze E Forza Italia ora frena anche sui fuorisede

Da open.online 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una riunione dei rappresentanti della maggioranza, svoltasi il 8 luglio in via della Scrofa, non sono stati risolti i problemi riguardanti la riforma della legge elettorale. La discussione si è concentrata sulle preferenze e sui fuorisede, con Forza Italia che ha deciso di rallentare le proprie posizioni. La legge elettorale è ora prevista in discussione in aula la settimana successiva, dopo diversi rinvii.

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La riunione degli sherpa della maggioranza, convocata questo pomeriggio, 8 luglio, in via della Scrofa, non sembra essere bastata a sciogliere i nodi sulla riforma della legge elettorale, che si appresta ad arrivare in Aula la prossima settimana dopo i rinvii. Il termine per gli emendamenti è ora fissato a lunedì 13 luglio, ma nel centrodestra sulle preferenze — e non solo — ancora si tratta. La proposta messa sul tavolo dal partito della premier, in prima linea per la reintroduzione delle preferenze, prevede un sistema misto: capilista bloccati e preferenze per gli altri candidati. Una soluzione che non convince gli alleati, pronti ad aprire un nuovo fronte anche sul voto fuorisede. 🔗 Leggi su Open.online

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