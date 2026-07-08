Legge elettorale l’infinita trattativa del centrodestra sulle preferenze E Forza Italia ora frena anche sui fuorisede

Notizia in breve

Durante una riunione dei rappresentanti della maggioranza, svoltasi il 8 luglio in via della Scrofa, non sono stati risolti i problemi riguardanti la riforma della legge elettorale. La discussione si è concentrata sulle preferenze e sui fuorisede, con Forza Italia che ha deciso di rallentare le proprie posizioni. La legge elettorale è ora prevista in discussione in aula la settimana successiva, dopo diversi rinvii.