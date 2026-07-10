La Recanatese ha annunciato l’arrivo del difensore Marcucci, proveniente dal Gubbio. La trattativa ha subito rallentamenti a causa di difficoltà impreviste, rendendo più complesso il mercato del club. La società ha confermato che le operazioni sono in corso, ma non ha fornito una tempistica precisa per il completamento delle trattative. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ad altri eventuali acquisti o cessioni.

Difficoltà previste ed impreviste stanno rendendo molto più complesso del previsto il "mercato" della Recanatese che sembra segnare il passo. Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire, visto che il ridimensionamento del budget era una certezza da mesi ed era arcinoto che occorrevano vere e proprie acrobazie diplomatico-finanziarie per perfezionare certe operazioni. Alcune sono state portate a termine, tesserando "gente di categoria" che ci è anche apparsa ferocemente determinata nelle loro prime dichiarazioni ma rimarchiamo spesso che il più è ancora da fare. Comunque qualcosa si muove e ieri è stato perfezionato l’ingaggio del difensore esterno Samuele Marcucci, originario del piccolo paese di Sigillo, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del Gubbio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le manovre giallorosse. Recanatese, un arrivo dal Gubbio. Ecco il difensore Marcucci

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