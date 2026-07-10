Le lacrime di Courtois | il portiere del Belgio s’infortuna e lascia il campo piangendo
Il portiere del Belgio si è infortunato durante i quarti di finale contro la Spagna e ha lasciato il campo in lacrime. La sua partita si è conclusa prematuramente a causa di un problema fisico, sostituito da un altro giocatore che ha commesso un errore decisivo. La squadra belga ha proseguito la gara senza il suo titolare, che ha mostrato grande sofferenza emotiva al momento dell’uscita. La competizione si è conclusa per il Belgio ai quarti di finale.
Tutta la sofferenza di Thibaut Courtois. Il Mondiale del portiere belga si ferma ai quarti di finale contro la Spagna. Non per colpa sua, ma del suo sostituto Senne Lammens, subentrato dopo l’infortunio di Thibaut e protagonista della papera decisiva. Un guaio muscolare ha sorpreso il portiere del Real Madrid nel secondo tempo. Courtois, 34 anni, è uscito dal campo in lacrime al 71’ della ripresa, lasciando il posto al secondo, Lammens, giovane del Manchester United, che ha fatto il suo esordio – non certo indimenticabile – ai Mondiali. Lammens, 23 anni, è stato il protagonista della papera che ha causato il raddoppio spagnolo, firmato Mikel Merino all’88. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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