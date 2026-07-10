Le lacrime di Courtois | il portiere del Belgio s’infortuna e lascia il campo piangendo

Notizia in breve

Il portiere del Belgio si è infortunato durante i quarti di finale contro la Spagna e ha lasciato il campo in lacrime. La sua partita si è conclusa prematuramente a causa di un problema fisico, sostituito da un altro giocatore che ha commesso un errore decisivo. La squadra belga ha proseguito la gara senza il suo titolare, che ha mostrato grande sofferenza emotiva al momento dell’uscita. La competizione si è conclusa per il Belgio ai quarti di finale.