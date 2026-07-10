le informazioni ad alta risoluzione arrivano gli schermi led a brugherio

A Brugherio arriveranno schermi LED ad alta risoluzione per migliorare i servizi al pubblico. La città sta portando avanti un progetto di digitalizzazione, con l’obiettivo di rendere più efficienti le comunicazioni e l’accesso alle informazioni. La installazione degli schermi è prevista entro la fine del prossimo mese, come parte di un piano più ampio di modernizzazione delle infrastrutture urbane.

Brugherio si fa sempre più smart e accelera nel percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi al cittadino. Entro la fine della prossima settimana, sul territorio comunale saranno installati innovativi sistemi di comunicazione visiva: una rete di Led Wall e Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) grafici full-color ad altissima risoluzione. I dispositivi, gestiti da remoto tramite una piattaforma tecnologica avanzata, verranno posizionati in tre aree strategiche ad alta frequentazione per garantire la massima capillarità e visibilità delle informazioni istituzionali, culturali e di pubblica utilità: in piazza Roma; in via Torazza via Frassati; in via della Vittoria Piazza Virgo Fidelis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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