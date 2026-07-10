Le fatture cinesi delle mascherine risultano gonfiate rispetto ai costi reali. Prima della pandemia, il prezzo delle mascherine chirurgiche era di circa 1 centesimo, mentre le KN95 costavano tra 10 e 12 centesimi. Il divario tra prezzo pagato e costo effettivo indica una discrepanza nelle fatture. Le verifiche mostrano che le fatture evidenziavano importi superiori rispetto ai costi di produzione e acquisto reali.

Partiamo dall'inizio. Ma quanto costavano le mascherine in Cina nella fase pre -pandemia? Risposta: costavano pochissimo. Appena 1 centesimo le mascherine chirurgiche, 10-12 centesimi le KN95. E allora ecco il quesito successivo: come si spiega il fatto che in un sistema supercontrollato dallo Stato e da occhiuti apparati burocratici e fiscali, i prezzi siano improvvisamente schizzati verso l'alto? Stiamo parlando di immense fabbriche dai costi di produzione bassissimi, e addirittura in grado di ridurre ancora i costi unitari davanti all'esigenza di aumentare esponenzialmente il numero di dispositivi da sfornare Ora, in parte è certo comprensibile (in base alla legge della domanda e dell'offerta) che, in presenza di una grande richiesta estera concentrata nel tempo, il prezzo sia potuto salire, ma non in una misura così sproporzionata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le fatture cinesi erano gonfiate. Così si spiega il divario fra prezzo pagato e costo effettivo

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