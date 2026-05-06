Impianto fantasma nelle acque del Gargano | fondi incassati ma lavori mai finiti fatture gonfiate e false dichiarazioni

Recentemente, la Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha concluso un procedimento relativo a un impianto situato nel Gargano, dove sono stati incassati fondi pubblici senza che i lavori fossero mai stati completati. Le indagini hanno evidenziato fatture gonfiate e dichiarazioni false. La vicenda riguarda la gestione di risorse destinate allo sviluppo del settore ittico in Puglia, con un impianto che risulta essere un “fantasma” nelle acque della zona.