Impianto fantasma nelle acque del Gargano | fondi incassati ma lavori mai finiti fatture gonfiate e false dichiarazioni
Recentemente, la Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha concluso un procedimento relativo a un impianto situato nel Gargano, dove sono stati incassati fondi pubblici senza che i lavori fossero mai stati completati. Le indagini hanno evidenziato fatture gonfiate e dichiarazioni false. La vicenda riguarda la gestione di risorse destinate allo sviluppo del settore ittico in Puglia, con un impianto che risulta essere un “fantasma” nelle acque della zona.
Nei mesi scorsi, con l'inizio del nuovo anno, la Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha messo la parola fine a una delle vicende più emblematiche di gestione illecita di fondi pubblici legati allo sviluppo del settore ittico in Puglia. Difatti, con la sentenza n.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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