Le Dizi Turche conquistano le Italian Global Series

Domenica 5 luglio, al Teatro Galli, le attrici di una serie turca hanno conquistato il pubblico italiano durante l’evento delle Italian Global Series. La serata è iniziata con l’arrivo delle due protagoniste, accolte da centinaia di fan lungo il red carpet. La presenza delle due attrici ha attirato grande attenzione, confermando l’anticipazione di un evento molto atteso. La serata si è conclusa con la loro partecipazione sul palco.

Che l’evento di domenica 5 luglio, al Teatro Galli sarebbe stato uno dei più attesi dell’Italian Global Series si era intuito già durante la serata di apertura venerdì scorso, quando Özge Gürel e Serkan Çayo?lu hanno attraversato il red carpet con centinaia di persone ad accoglierli. La conferma è arrivata prima con il sold out delle prenotazioni previsto inizialmente al Cinema Fulgor e poi spostato al più capiente Teatro Galli, che oggi era colmo in ogni ordine di posti, con fan accorsi anche da fuori Rimini per vedere da vicino i loro beniamini, partner nella vita e sul set, protagonisti di serie (le “ dizi ”) come Cherry Season, Dolunay e Mr. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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