Francesca Chillemi all’ Italian Global Series le anticipazioni di Viola come il mare 3

Durante l’Italian Global Series a Rimini e Riccione, Francesca Chillemi ha parlato della terza stagione di “Viola come il mare”. Ha annunciato che il personaggio di Viola tornerà in scena, ma con cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti. La attrice ha condiviso pochi dettagli, sottolineando che la protagonista non sarà più uguale a prima. La presentazione si è concentrata sul ritorno della serie, senza approfondimenti sulla trama.

A Rimini e Riccione, all’Italian Global Series, Francesca Chillemi racconta il punto di partenza della terza stagione di Viola come il mare. E lo fa senza giri di parole: Viola torna, ma non torna uguale. “Il personaggio, che il pubblico ha imparato a conoscere, stavolta riparte da un vortice. Emozioni, confusione, imprevisti. Proprio come succede nella vita reale, quando un evento ti scompiglia i piani e ti costringe a ricominciare da zero”. Una premessa che promette scintille. La serie Mediaset per Canale 5, firmata Alexis Sweet e Laszlo Barbo, cambia ritmo e cambia volto. Il grande cambio: addio a Demir, entra Massimo Nelle prime due stagioni al fianco di Viola c’era Can Yaman nei panni di Demir. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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FRANCESCA CHILLEMI CON LA FIGLIA E I GENITORI per la festa del papà

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