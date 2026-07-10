Le creme solari nel sangue

Da ilpost.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le prime settimane di estate, sono state rilevate tracce di creme solari nel sangue di alcuni volontari. La scoperta ha suscitato attenzione tra esperti e utenti sui social network, dove si discute delle possibili implicazioni. Nessuna conclusione definitiva è stata ancora raggiunta, ma il tema rimane al centro di conversazioni pubbliche e studi scientifici. Le analisi sono in corso per approfondire eventuali rischi legati all’assorbimento dei componenti delle creme dalla pelle.

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L’estate è iniziata da poche settimane e come ogni anno c’è grande attenzione intorno alle creme solari, un argomento sorprendentemente divisivo e che lo diventa ancora di più quando ci sono di mezzo i social network. Circolano contenuti allarmistici sulle “creme solari che finiscono nel sangue”, con consigli poco scientifici per evitare il problema. Ma come stanno veramente le cose e che cosa vuol dire fare i conti con la complessità, anche quando ci spalmiamo un solare. Ci occupiamo poi dei sismometri che abbiamo tutti in tasca, senza saperlo, e del caldo nonostante il Sole sia lontanissimo. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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