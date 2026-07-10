Prima della partita contro il Senegal, la federazione belga ha organizzato un incontro riservato tra l’allenatore e alcuni giornalisti. Rudi Garcia, seduto al centro, ha parlato di come abbia portato un portafortuna, una coccinella, nel suo zaino. Grazie a questa scelta, il Belgio ha ottenuto 18 gare senza perdere e ha affrontato le partite con un nuovo spirito. La squadra ha vinto tutte le ultime sfide, mantenendo l’imbattibilità sotto la guida di Garcia.

La storia di Rudi Garcia e del suo Belgio comincia con una coccinella. Come racconta El Mundo, prima della sfida col Senegal la federazione belga aveva organizzato un incontro riservato tra il tecnico e alcuni giornalisti. A un certo punto Garcia — nato a Nemours ma di origini spagnole, di Garrucha, in provincia di Almería, dove passa ancora qualche giornata d’estate — ha notato l’insetto sul tavolo: “ Le coccinelle portano fortuna, signori. La porto in terrazza”. Chi crede negli auspici dirà che aveva ragione: il Belgio è passato agli ottavi grazie a un rigore contestatissimo trasformato da Tielemans all’ultimo minuto di recupero, con Garcia che non voleva nemmeno guardare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le coccinelle, il “consiglio dei saggi” e 18 gare da imbattuto: come Rudi Garcia ha resuscitato il Belgio

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