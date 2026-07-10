Durante un viaggio in Europa, un utente ha scoperto di aver accumulato spese elevate per la connessione dati. Nonostante il roaming gratuito fosse attivo, ha ricevuto una fattura con costi significativi. La causa è stata la mancata disattivazione delle clausole di roaming, che hanno consentito l’utilizzo di dati oltre i limiti previsti. La situazione ha portato a un esborso imprevisto, nonostante la presenza di servizi di roaming inclusi.

Il roaming gratuito all’interno dell’UE ha abituato gli italiani a non stare attenti a ogni megabyte quando sono in viaggio: a Parigi o a Berlino si naviga in Internet come se si fosse a casa. In Asia, negli Stati Uniti o in Turchia, invece, la stessa abitudine di essere sempre online inizia a giocare a tuo sfavore. In questi Paesi le condizioni tariffarie sono completamente diverse, e la mancanza di attenzione ai dettagli può tradursi in spese elevate per il turista. Di solito la situazione è questa. Prima di partire acquisti un pacchetto dati dal tuo operatore e sei sicuro di tenere sotto controllo le spese. In realtà, però, le condizioni del piano tariffario presentano alcune sfumature importanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le clausole del roaming: come evitare spese impreviste per la connessione durante il viaggio

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