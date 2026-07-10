L’ayatollah è stato celebrato anche in Libano, mentre Israele non ha indicato piani di ritiro. La vicenda si sviluppa in due puntate, con il primo numero storico in edicola dal 29 luglio. La pubblicazione include storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago, rappresentando un evento editoriale di rilievo. La serie si distingue per la sua originalità e per il coinvolgimento di vari autori italiani e internazionali.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La commozione è tanta alle celebrazioni per l’imam Ali Khamenei, la cui uccisione per mano israelo-statunitense ha segnato l’inizio di questa fase della guerra in Iran e in Libano. La partecipazione è massiccia: donne, uomini, bambini che hanno tra le mani la sua immagine e attaccate sui vestiti le spillette con le foto dei loro cari uccisi in questa guerra. «Mio marito lavorava nella municipalità di Nabatieh, non era un combattente. È stato ucciso nell’altra guerra (8 ottobre 2023-27 novembre 2024), mentre faceva volontariato per aiutare gli sfollati che in quel periodo erano arrivati in città, proprio in un bombardamento sugli uffici del municipio. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Libano.

© Ilmanifesto.it - L’ayatollah celebrato anche in Libano. Ma Israele non pensa neanche al ritiro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Libano, Bibi nervoso. Ma Israele presenta un piano pilota per il ritiro parzialeIsraele ha annunciato un piano pilota per un ritiro parziale dal Libano, mentre un rappresentante statunitense ha dichiarato che l'amministrazione...

Usa-Iran, tra fondi sbloccati e smentite sul nucleare. E Israele apre al piano di ritiro in LibanoGli Stati Uniti hanno annunciato lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, anche se l'Iran ha precisato che non sarà...

Argomenti più discussi: L’ayatollah celebrato anche in Libano. Ma Israele non pensa neanche al ritiro; L'Iran ha celebrato un funerale di Stato di proporzioni senza precedenti per dare l'ultimo saluto alla Guida Suprema Khamenei.

LEVANTE 01.07.2026 Tregua Iran-USA in bilico: violazioni in Libano e il... youtube.com/live/gUT6U16yf… via @YouTube x.com

In Libano la regia degli ayatollah. Hezbollah spara sulla treguaNonostante l'accordo di cessate il fuoco fra Beirut e Tel Aviv, razzi dei terroristi sciiti sul Nord di Israele. E l'Idf colpisce ancora il Sud ... ilgiornale.it

Caos Libano, anche Bibi ferma l'intesaContinuano i raid israeliani in Libano, dopo che il leader di Hezbollah Naim Qassem ha definito l'accordo di Washington una capitolazione e una sconfitta, e Benjamin Netanyahu non ha fatto votare ... ilgiornale.it