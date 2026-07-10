Lavori in via Mariani Si entra nella terza fase
I lavori di rifacimento dell’asse viario tra via Mariani e via Gardini sono entrati nella terza fase. Il progetto, dal valore di 400mila euro, interessa l’area tra l’incrocio con via di Roma e via Guidone. Le operazioni continuano senza interruzioni, coinvolgendo la riqualificazione della strada e le infrastrutture ad essa collegate. La fase attuale prevede lavori di asfaltatura e sistemazione delle corsie, con il completamento previsto nelle prossime settimane.
ùProseguono i lavori, del valore di 400mila euro, di rifacimento dell’asse viario che parte da via Mariani, all’incrocio con via di Roma, e arriva a via Gardini, all’altezza di via Guidone. L’intervento – si legge in una nota del Comune – consiste nel rifacimento della vecchia pavimentazione, attraverso lo smontaggio e il rimontaggio degli elementi esistenti, previo consolidamento dello strato di fondazione. Durante le prime due fasi del cantiere, partito l’8 giugno, i lavori hanno interessato il tratto di via Mariani da via di Roma a vicolo Corradini escluso. Ora è previsto che il cantiere interessi il tratto da vicolo Corradini al teatro Alighieri (angolo con piazza Garibaldi) da sabato 11 luglio fino indicativamente alla fine del mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Durante le prime due fasi del cantiere, partito l’8 giugno, i lavori hanno interessato il tratto di via Mariani da via di Roma a vicolo Corradini escluso. Ora è previsto che il cantiere interessi il tratto da vicolo Corradini al teatro Alighieri (angolo con piazza Garibaldi facebook
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Che poi, al di la di questo, che senso aveva far arbitrare una partita totalmente inutile a Mariani dopo lo scempio di Napoli-Inter, quando potevi darla a qualunque esordinente. Qui manca proprio l'intelligenza minima. - X x.com
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