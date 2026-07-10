lavori in via mariani si entra nella terza fase

Notizia in breve

I lavori di rifacimento dell’asse viario tra via Mariani e via Gardini sono entrati nella terza fase. Il progetto, dal valore di 400mila euro, interessa l’area tra l’incrocio con via di Roma e via Guidone. Le operazioni continuano senza interruzioni, coinvolgendo la riqualificazione della strada e le infrastrutture ad essa collegate. La fase attuale prevede lavori di asfaltatura e sistemazione delle corsie, con il completamento previsto nelle prossime settimane.