L’ASSOCIAZIONE ANTIBULLISMO ANNUNCIA PRESIDI

Un gruppo di membri dell’associazione antibullismo ha comunicato di essere pronto a presidiare le aree considerate a rischio. L’associazione, fondata dal maestro di pugilato Crescenzio Clemente, ha dichiarato di voler intervenire direttamente nei quartieri più vulnerabili. Nessuna altra informazione sui luoghi o le modalità delle attività è stata resa nota al momento.

L’ASSOCIAZIONE ANTIBULLISMO FONDATA DAL MAESTRO DI PUGILATO DI CRESCENZO CLEMENTE ANNUNCIA I PRESIDI. “PRONTI A PRESIDIARE LE ZONE A RISCHIO” membri dell’Associazione Antibullismo annunciano il loro impegno sul territorio. “La nostra associazione sarà pronta a presidiare le zone a rischio dal bullismo”, è l’impegno che arriva dall’associazione. L’obiettivo è monitorare le aree più frequentate da donne e ragazzi, per prevenire episodi di molestie, intimidazioni e aggressioni. L’impiego per strada sarà regolato dal Decreto 8 agosto 2009, che definisce le modalità di presenza e attività dei soggetti impegnati in servizi di osservazione e sicurezza partecipata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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