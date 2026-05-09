L’autodifesa antibullismo in un libro | strategie spiegate in modo semplice
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 18.00 si terrà la presentazione del libro “L’autodifesa antibullismo” presso la sala Vitulli, organizzata dal Puglia Club Trieste - ODV. L’autore, un dottore di ricerca e coach certificato, spiegherà in modo semplice alcune strategie per affrontare i casi di bullismo. Durante l’evento, interverrà anche Monica Ferri, giornalista e presidente dell’associazione che promuove l’incontro.
Il Puglia Club Trieste - ODV organizza mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 18.00, presso la sala Vitulli, la presentazione del libro “L’autodifesa antibullismo” del dottore di ricerca e coach certificato Ivan Buttignon, che dialogherà con la giornalista Monica Ferri, presidente dell’Associazione.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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