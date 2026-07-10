Una mostra utilizza l'intelligenza artificiale per ricostruire l’Egitto romano. Attraverso immagini generate al computer, vengono rappresentate scene di carovane nel deserto, con uomini e animali che percorrono le piste. La mostra presenta anche reperti digitali e ricostruzioni storiche della regione. L’esposizione si svolge in un museo, con installazioni che combinano tecnologia e archeologia. Non ci sono interventi di archeologi o storici in loco, solo elementi visivi e digitali.

Maria Milvia Morciano – Città del Vaticano Prima la sabbia. Una distesa sconfinata, attraversata lentamente da uomini e animali, lungo le piste carovaniere del deserto occidentale. Poi, all'improvviso, il paesaggio cambia: affiorano il verde delle palme, l'azzurro dell'acqua, la vita. I colori delle oasi esplodono sul grande schermo semicircolare collocato al centro della Sala Ottagona delle Terme di Diocleziano, al Museo Nazionale Romano, con una forza che richiama alla mente l'oro, il lapislazzuli e il turchese. Non quelli custoditi nelle tombe dei faraoni, ma quelli, ancora più intensi, della natura. È da questa esperienza immersiva che prende avvio Aegyptus – Dal Nilo al Mediterraneo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - L'antico Egitto romano in mostra con l'intelligenza artificiale

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