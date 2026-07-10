Landis | Spareranno ancora e poi torneranno a discutere

Notizia in breve

Secondo un analista statunitense, la disputa attuale è causata dai termini troppo vaghi del memorandum d’intesa, che favoriscono incomprensioni e scontri. L’esperto prevede che ci saranno ancora colpi di scena e che, dopo ulteriori sparatorie, si tornerà a discutere. La questione rimane aperta e non si esclude che le parti coinvolte continueranno a confrontarsi in modo acceso, senza risolvere definitivamente la situazione.