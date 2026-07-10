LaLiga e le autorità francesi hanno presentato una denuncia formale alla FIFA per contrastare la pirateria online. La decisione arriva in un momento in cui la FIFA ha scelto di includere ExpressVPN come sponsor ufficiale della Coppa del Mondo. Questa iniziativa mira a rafforzare le misure contro le trasmissioni illegali di partite e contenuti sportivi, coinvolgendo anche le azioni legali di diverse organizzazioni per tutelare i diritti di trasmissione ufficiali.

2026-07-09 23:57:00 Il web è in subbuglio: Francia e Spagna hanno unito le forze continuare a combattere la pirateria. La FIFA ha deciso di incorporarla ExpressVPN come sponsor ufficiale della Coppa del Mondo. Un marchio che offre connessioni private per proteggere la privacy su Internet. Qualcosa che non è piaciuto alle reti televisive e alla stessa LaLiga, che pensa di promuoverla Questi tipi di strumenti possono rendere più difficile la lotta alla pirateria e la tutela dei diritti audiovisivi. LaLiga e il suo presidente in testa, Javier Tebas, ha inviato una lettera al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una lettera a cui L’Equipe aveva accesso e che pregava che questo strumento “manda un messaggio disastroso all’intero ecosistema calcio”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - LaLiga e Francia presentano una denuncia alla FIFA nella loro lotta contro la pirateria

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