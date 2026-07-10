L’ala del misterioso aereo ripescato a Gaeta potrebbe appartenere a un Phantom

Da it.insideover.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Golfo di Gaeta è stato recuperato un’ala di aereo, che potrebbe essere di un modello Phantom, secondo alcune ipotesi. La scoperta avviene a distanza di giorni dal ritrovamento, ancora senza conferme ufficiali. Le autorità stanno analizzando i resti, ma non ci sono ancora dettagli certi sulla provenienza o sul modello esatto del velivolo. La zona resta sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori verifiche.

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È ancora giallo nel Golfo di Gaeta dopo il recupero dell’ala di un aereo militare americano che, secondo alcune teorie, potrebbe appartenere a un Phantom precipitato nel 1974, a un altro velivolo militare con una storia sconosciuta. Il frammento d’ala di un aereo militare statunitense, recuperato nelle acque del Lazio lo scorso 30 giugno, non sembra appartenere a un aereo della Seconda guerra mondiale come molti hanno inizialmente creduto. Lo dimostrano la livrea e la coccarda, incompatibili con uno degli aerei da combattimento impiegati dagli americani tra il 1943 e il 1945. Potrebbe invece essere strettamente legato a un incidente avvenuto oltre cinquant’anni fa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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