L’abbandono di animali cresce in estate | la mappa del fenomeno in Italia

In estate si registra un aumento dei casi di abbandono di animali domestici in Italia, con i cani più frequentemente lasciati. La stagione estiva porta con sé una crescita di questi episodi, evidenziando un fenomeno che si ripete ogni anno. Le autorità e le associazioni evidenziano come questa problematica si intensifichi durante le vacanze, rendendo più difficile la gestione e il soccorso degli animali abbandonati.

Roma, 10 luglio 2026 – Con l'arrivo dell' estate e delle vacanze si ripresenta puntuale una delle emergenze sociali e civili più drammatiche del nostro Paese: l'impennata dei casi di abbandono di animali domestici, con i cani in cima alla lista delle vittime. Sebbene oltre 6,3 milioni di italiani scelgano ormai di viaggiare in compagnia dei propri pet, per troppi altri il cane di famiglia si trasforma in un "ingombro" da smaltire prima della partenza. I dati dipingono un quadro allarmante. Nonostante l’indignazione pubblica, le stime indicano che in Italia vengono abbandonati ogni anno circa 55mila cani. Il picco drammatico si registra proprio nel trimestre estivo, periodo in cui si concentra quasi il 30% degli abbandoni totali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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