Libertà di coppia in estate | cresce anche in Italia il fenomeno delle vacanze open minded

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Climatizzatori, attenzione alla temperatura: come stare bene e risparmiare energia? “Storie di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Il plenilunio di giugno unisce tradizioni antiche e un fenomeno astronomico particolare. In Italia, intanto, cresce anche l’attenzione al cielo con il primo “Villaggio delle Stelle” certificatoLa notte di oggi presenta uno degli eventi astronomici più attesi dell’estate: la Microluna delle Fragole, la prima luna piena di questa stagione.

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È chiaru stu fattu Krosche e Hardung: Precisazione ferrea: la coppia verrà a Milano solo se avrà intera libertà di manovra nella gestione dell’area sport della Prima Squadra e nel coordinamento del settore giovanile. x.com

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