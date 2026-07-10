La transizione più turbolenta nella storia della Colombia

In Colombia si registra una crisi politica tra il governo e l’estrema destra. Il presidente ha proposto un piano militare, mentre l’opposizione ha risposto con insulti e critiche. La tensione si è acuita, segnando una delle transizioni più turbolente nella storia del paese. La disputa si svolge tra dichiarazioni pubbliche e interventi sui social media, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori dettagli su possibili sviluppi.

America Latina Dagli insulti al piano militare. Tra Petro e l’estrema destra di de la Espriella è già scontro America Latina Dagli insulti al piano militare. Tra Petro e l’estrema destra di de la Espriella è già scontro Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Sarà la transizione presidenziale più turbolenta della storia della Colombia quella tra Gustavo Petro e Abelardo de la Espriella: da sempre una mera formalità, il processo si è trasformato in uno scontro senza esclusione di colpi, destinato a durare per l’intera legislatura.... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Gustavo Petro: de guerrillero del M-19 a presidente de Colombia

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