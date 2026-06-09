Una panchina bianca è stata posizionata lungo una strada, dipinta a mano da amici e familiari di un bambino di sette anni morto in un incidente stradale. La panchina funge da memoriale e si trova nel punto dove il bambino ha perso la vita. È stata installata per ricordare la vittima e sensibilizzare sulla sicurezza stradale. La panchina resta lì, visibile ai passanti, come simbolo di memoria e avvertimento.

Una panchina bianca, tinteggiata a mano da chi gli ha voluto bene. A sette anni dalla tragica morte del motociclista di San Zaccaria Andrea Balducci, allora 26enne, il comune di Ravenna si arricchisce con la prima panchina dell’ Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AFVS), che ha appena aperto la sua sede nel territorio di Ravenna. E a fondarla è stata proprio la sorella di Andrea, Nicole Balducci, per sensibilizzare la comunità su una strage silenziosa. Solo nel 2025 sono stati 11 gli incidenti mortali sul territorio ravennate, che hanno causato il decesso di 12 persone. Ieri mattina a Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni all’altezza della Taverna Bukowski, dal lato dell’ex discoteca Xenos, è stata inaugurata la panchina bianca dedicata a tutte le vittime degli incidenti stradali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La panchina bianca. In ricordo di Andrea, vittima della strada: "Un monito per tutti"

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