Nella quarta puntata di Temptation Island 2026, in onda lunedì 13 luglio su Canale 5, si svolgerà un falò di confronto tra Alessandra, Rosario e la tentatrice Giada Alessandrini. Per la prima volta nel programma, il confronto coinvolgerà tre persone anziché due. La presenza di Giada Alessandrini al falò anticipato ha suscitato attenzione tra i fan.

L a quarta puntata di Temptation Island 2026, in onda lunedì 13 luglio in prima serata su Canale 5, entrerà nella storia del programma. Per la prima volta, infatti, andrà in scena un falò di confronto a tre: oltre alla coppia formata da Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, ci sarà anche la tentatrice Giada Alessandrini. Sarà un momento senza precedenti, che nasce dopo il secondo rifiuto consecutivo, da parte di Rosario, di presentarsi al confronto richiesto dalla fidanzata. Giada di Temptation Island 2026 non è un single tentatrice come tutte le altre: è l’ex migliore amica di Alessandra. Temptation Island 2026: chi sono le coppie che partecipano al reality X Leggi anche › A “Temptation Island 2026” finisce la storia tra Sara e Gabriele: le pagelle della terza puntata Chi è Giada di Temptation Island 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La sua partecipazione al falò di confronto anticipato tra Alessandra e Rosario accende gli animi dei fan del viaggio nei sentimenti di Canale 5: perché?

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Problemi al falò di confronto

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