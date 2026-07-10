La storia di Arthur Fery | chi è il padre finanziere milionario La madre ex tennista di doppio

Lunedì, un uomo di origini francesi, di circa 40 anni, è stato arrestato in un appartamento vicino ai campi di Wimbledon. La polizia ha trovato un ordigno artigianale e materiale esplosivo. L’uomo, sospettato di pianificare un attacco durante il torneo, è stato portato in caserma. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti. La sicurezza nei pressi di Wimbledon è stata rafforzata.

Londra, 10 luglio 2026 - Da quando Arthur Fery ha cominciato a vincere partite a Wimbledon che non doveva vincere, a Church Road hanno preso l'abitudine di raccontare un dettaglio quasi con superstizione: casa sua è a cinque minuti a piedi dai campi dell' All England Club. Non una metafora: sono davvero cinque minuti, li ha misurati chi ci è stato. Fery i primi colpi li ha tirati su un campo in erba a Westside, cinquanta metri sopra l'abitazione di famiglia. La cavalcata a Wimbledon. Il ranking, prima di questo torneo, diceva 114 al mondo. Wildcard, uno dei tanti nomi buttati nel tabellone principale per riempire le caselle e regalare al pubblico britannico qualcuno per cui tifare oltre il primo turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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