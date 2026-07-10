la sinistra bracca il generale anche se sposta la sede del comizio

Notizia in breve

Un esponente di sinistra ha interrotto un comizio di un generale, anche se ha spostato il luogo dell'evento. Durante l'interruzione, l'intervento si è svolto mentre l'esponente indossava una canottiera e aveva in mano un oggetto che sembrava un magnum. La scena si inserisce nel dibattito sul cosiddetto bavaglio democratico, che torna a essere discusso dopo il fallimento del green pass. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti.