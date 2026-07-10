La sinistra bracca il generale anche se sposta la sede del comizio
Un esponente di sinistra ha interrotto un comizio di un generale, anche se ha spostato il luogo dell'evento. Durante l'interruzione, l'intervento si è svolto mentre l'esponente indossava una canottiera e aveva in mano un oggetto che sembrava un magnum. La scena si inserisce nel dibattito sul cosiddetto bavaglio democratico, che torna a essere discusso dopo il fallimento del green pass. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti.
Con il magnum al croccantino, a grande richiesta torna un must dell’estate progressista in canottiera: il bavaglio democratico. Fallito il green pass antifa, andati in vacanza sulle barche di papà gli eroi della Flotilla, cosa rimane a far pulsare i cuori inquieti, preoccupati dalla «destraccia»? Rimane Roberto Vannacci che domani si presenta a Genova senza il diritto di parola.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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