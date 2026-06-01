la nuova corsa allo spazio decide i rapporti di forza tra stati uniti e cina

Due nazioni si sfidano nel settore spaziale, con la corsa allo spazio che si intensifica. Le attività spaziali sono diventate un elemento chiave nel confronto tra le potenze mondiali, influenzando le relazioni di potere. La competizione si concentra su progetti e missioni, che coinvolgono tecnologie avanzate e infrastrutture satellitari. La corsa spaziale si inserisce in un quadro più ampio di rivalità geopolitica tra le due nazioni.

Washington può contare sul vantaggio di SpaceX che, con il razzo riutilizzabile, ha rivoluzionato costi e frequenza dei lanci. Pechino coltiva ambizioni lunari e orbitali ma sconta colli di bottiglia tecnologici Il dominio spaziale è sempre più riconosciuto come un ambito essenziale della competizione globale e un abilitatore delle attività economiche e industriali. Perché l’accelerazione sullo spazio, a livello tecnologico e politico, sta avvenendo adesso? E quali sono le sue principali conseguenze? Anzitutto, la nuova corsa allo spazio si colloca in uno scenario internazionale dominato sempre più dalle tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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