La quotidianità straordinaria raccontata negli scatti di Andrew Rovenko

Da linkiesta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un articolo di Linkiesta Etc, disponibile in edicole a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia, presenta gli scatti di Andrew Rovenko. La pubblicazione si concentra sulla tecnologia delle emozioni, evidenziando momenti di vita quotidiana catturati con uno stile che mette in risalto l’umanità nelle situazioni più semplici. La serie fotografica offre uno sguardo sulla quotidianità, valorizzando dettagli e emozioni che spesso passano inosservati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Courtesy of Andrew Rovenko Riportiamo integralmente le parole di Andrew Rovenko: «nei progetti fotografici non sono necessari temi complessi per dare forma a un’idea forte. Sono gli episodi minimi della quotidianità ad aprire un varco nella fantasia: in questa vicinanza al reale, le storie restituiscono una visione intima del mondo».  The Rocketgirl Chronicles è un progetto che cattura la meraviglia dell’infanzia in un mondo incerto.... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la quotidianit224 straordinaria raccontata negli scatti di andrew rovenko
© Linkiesta.it - La quotidianità straordinaria raccontata negli scatti di Andrew Rovenko
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La fragilità della memoria negli scatti di Camellini e Incerti

Leggi anche: Arnovecchio negli scatti di Caciagli

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web