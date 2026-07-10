Un articolo di Linkiesta Etc, disponibile in edicole a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia, presenta gli scatti di Andrew Rovenko. La pubblicazione si concentra sulla tecnologia delle emozioni, evidenziando momenti di vita quotidiana catturati con uno stile che mette in risalto l’umanità nelle situazioni più semplici. La serie fotografica offre uno sguardo sulla quotidianità, valorizzando dettagli e emozioni che spesso passano inosservati.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Courtesy of Andrew Rovenko Riportiamo integralmente le parole di Andrew Rovenko: «nei progetti fotografici non sono necessari temi complessi per dare forma a un’idea forte. Sono gli episodi minimi della quotidianità ad aprire un varco nella fantasia: in questa vicinanza al reale, le storie restituiscono una visione intima del mondo». The Rocketgirl Chronicles è un progetto che cattura la meraviglia dell’infanzia in un mondo incerto.... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La quotidianità straordinaria raccontata negli scatti di Andrew Rovenko

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