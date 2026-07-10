Una principessa araba è arrivata all’Isola del Giglio, sbarcando con un’operazione di sicurezza stretta e un pranzo blindato con vista mare. Dopo il pasto, ha fatto una visita improvvisa sull’isola accompagnata da familiari e membri dello staff. Il soggiorno è durato alcune ore e si è svolto senza ulteriori dettagli sulla permanenza o sui movimenti successivi.

Isola del Giglio (Grosseto), 10 luglio 2026 – La principessa araba sbarca al Giglio, pranzo blindato vista mare e visita a sorpresa sull’isola con familiari e staff. Prima i controlli degli assistenti, poi linguine agli scampi e limone al Sopravvento, il ristorante che si trova a Giglio Porto. https:www.lanazione.itcronacayacht-aquarius-al-thani-jra8hxjj Una visita inattesa, organizzata con grande riservatezza e trasformata in poche ore nell’argomento del giorno sull’isola. La principessa araba Ameera bint Aidan al-Taweel, figlia di Aidan bin Nayef Al-Taweel Al-Otaibi, appartenente a un ramo cadetto della Casa di Sa’ud, è in vacanza nel Mar Tirreno con familiari e il suo seguito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La principessa araba all’Isola del Giglio. Il soggiorno tra lo yacht da sogno e i tagliolini al limone

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