Tre anni fa, andò in onda la prima puntata di Altre Indagini dedicata al disastro di Seveso. Stefano Nazzi ricostruì la fuoriuscita di diossina dall'azienda chimica Icmesa e le conseguenze immediate. Cinque giorni dopo, nella zona si riscontrarono animali morti in cortili e campi, bambini ricoverati in ospedale e residenti chiusi in casa senza informazioni sulle cause dell’incidente.

Uscì tre anni fa: Stefano Nazzi ricostruiva la storia della nube di diossina uscita dall'Icmesa, e di tutto quello che venne dopo Cinque giorni dopo l’incidente, a Seveso c’erano animali morti nei cortili e nei campi, bambini ricoverati in ospedale, persone chiuse in casa che non sapevano cosa stesse succedendo. Sui giornali non era ancora uscita una riga, ma era in corso quello che è considerato il più grave disastro ambientale mai avvenuto in Italia. Era il 10 luglio di 50 anni fa quando dallo stabilimento chimico Icmesa di Meda, in Brianza, uscì una nube tossica, che poi si sarebbe scoperto contenere diossina. Fu spinta dal vento verso Seveso e i comuni vicini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La prima puntata di Altre Indagini, sul disastro di Seveso

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