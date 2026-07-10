La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo difensore del Milan ha trascorso le prime ore in città, arrivando all’aeroporto di Linate e trascorrendo la notte in hotel. Nella giornata, sono state effettuate le visite mediche e altre procedure di rito. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul suo arrivo o sui prossimi impegni.

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