la prefettura nelle aree interne lo spopolamento il primo nemico

La Prefettura si impegna a rafforzare la presenza nelle aree interne, con particolare attenzione allo spopolamento. L’obiettivo è ascoltare direttamente gli amministratori locali per individuare soluzioni condivise alle criticità di queste zone. L’intervento mira a migliorare i servizi e la collaborazione tra istituzioni e comunità locali, cercando di contrastare il calo di popolazione e le difficoltà che ne derivano. Non sono stati annunciati interventi specifici o piani concreti.

Portare le istituzioni nei territori, ascoltare direttamente gli amministratori locali e costruire risposte condivise alle criticità delle aree interne. È questo lo scopo della Conferenza Permanente itinerante che, nella scorsa mattinata, ha fatto tappa a Monsampietro Morico, trasformando il municipio in un tavolo di confronto dedicato alle principali sfide dell’entroterra fermano. Un metodo che vuole rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di tradurre il confronto in azioni concrete. La riunione è stata presieduta dal prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, e si è tenuta alla presenza dei sindaci di Monsampietro Morico Andrea Claudi, di Montottone Cristina Farina, di Ponzano di Fermo Diego Mandolesi e di Monte Giberto, Giovanni Palmucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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