La Polizia di Stato ha recuperato a Sala Consilina gioielli in oro per oltre 125 mila euro, rubati a un’anziana di Reggio Calabria. I gioielli erano stati sottratti con una truffa e sono stati trovati durante un intervento di polizia. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gioielli in oro per oltre 125 mila euro, sottratti con una truffa a un’anziana di Reggio Calabria, sono stati recuperati dalla Polizia di Stato. Due persone sono state denunciate, gravemente indiziate di truffa aggravata. Il recupero è avvenuto durante un controllo della Polizia Stradale di Sala Consilina (Salerno) lungo l’autostrada. In un’auto con a bordo i due denunciati, gli agenti hanno trovato uno zaino nascosto contenente i preziosi, senza che gli occupanti fornissero una plausibile giustificazione del possesso. Le indagini hanno accertato che i gioielli erano stati consegnati dalla vittima a una donna, presentatasi nella sua abitazione dopo una telefonata di un falso appartenente alle forze dell’ordine, che aveva prospettato la necessità di verificare i beni custoditi in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Polstrada recupera a Sala Consilina gioielli rubati per 125 mila euro

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CRONACA. POLSTRADA SALA CONSILINA RECUPERA GIOIELLI PER 125MILA EURO

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