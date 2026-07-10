La piscina col nuovo tetto intitolata a ’Francy’

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica mattina alle 11 si svolgerà l’inaugurazione della piscina di Orciano, recentemente dotata di un nuovo tetto. La cerimonia prevede il taglio del nastro e l’apertura ufficiale del centro. La struttura, intitolata a ’Francy’, è pronta ad accogliere i visitatori. La giornata continuerà con un momento di festa e attività aperte al pubblico.

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E’ un taglio del nastro particolarmente atteso quello in programma per domenica mattina a Orciano. Alle 11 si terrà l’inaugurazione del centro natatorio ‘Francesco Maraschi’, scaturito dal profondo restyling della piscina comunale di via Pieve Canneti, pronta a riaprire agli utenti e, per di più, con una grossissima novità: una copertura telescopica che la rende utilizzabile 365 giorni l’anno. I lavori, infatti, sono consistiti nella demolizione e ricostruzione completa degli spogliatoi e degli altri locali di servizio, nel rifacimento integrale della pavimentazione esterna e, soprattutto, nella realizzazione di una copertura retrattile in acciaio e vetro, grazie alla quale la struttura, che prima era fruibile soltanto d’estate, potrà essere utilizzata in tutte le stagioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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