Il mercato calcistico locale è in fermento, con diverse società di Prato e provincia impegnate ad acquistare nuovi giocatori. Le squadre stanno rafforzando le rose per le prossime competizioni, con alcune operazioni già in corso. Le trattative coinvolgono vari calciatori, mentre le società cercano di migliorare le proprie formazioni. La situazione resta dinamica, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Mercato effervescente con le varie società di Prato e provincia al lavoro per rinforzare le rispettive rose da mettere a disposizione dei tecnici. In Prima Categoria, è arrivata l’ufficialità di una notizia che era nell’aria da tempo: Federico Montagnolo è il nuovo allenatore di un club che punta ad un campionato di vertice, La Pietà (è stato presentato pochi giorni fa). Montagnolo, classe 1993, è reduce dal campionato di Seconda vinto con il Tavola e torna al Faggi a sette anni di distanza dalla prima esperienza. In casa Casale Fattoria è tempo di conferme: faranno ancora parte della rosa i centrocampisti Niccolò Tronci ed Andrea Agostiniani ed il difensore Lorenzo Maiolino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La Pietà" di vertice. Montagnolo è la guida

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