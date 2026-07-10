Il vertice Nato di Ankara ha evidenziato un aumento degli investimenti nella difesa e un rafforzamento del ruolo degli alleati europei. È stata ribadita la linea di supporto all’Ucraina. La discussione si è concentrata su strategie di rafforzamento militare e collaborazioni tra gli Stati membri. La Nato ha sottolineato l’importanza di un fronte unito in risposta alle sfide di sicurezza. La riunione ha concluso con un impegno condiviso a proseguire le attività di cooperazione e difesa collettiva.

Più investimenti nella difesa, un ruolo crescente per gli alleati europei e la conferma del sostegno all’Ucraina. Il vertice Nato di Ankara si è chiuso con risultati più solidi di quanto lasciassero prevedere le tensioni della vigilia, riaffermando la centralità dell’articolo 5 e la necessità di affrontare le minacce senza contrapporre il fianco orientale a quello meridionale. Airpress ne ha parlato con Francesco Maria Talò, ambasciatore e inviato speciale dell’Italia per l’Imec, già consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e rappresentante permanente dell’Italia presso la Nato. Ha analizzato la tenuta dell’Alleanza, le opportunità per l’industria europea della difesa, il nuovo peso della Turchia e le prospettive che si aprono per il ruolo politico, militare e industriale dell’Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Nato tiene, ora tocca agli europei. L’analisi di Talò

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Vertice NATO 2026, la conferenza stampa del Presidente Meloni

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