La Nato tiene ora tocca agli europei L’analisi di Talò
Il vertice Nato di Ankara ha evidenziato un aumento degli investimenti nella difesa e un rafforzamento del ruolo degli alleati europei. È stata ribadita la linea di supporto all’Ucraina. La discussione si è concentrata su strategie di rafforzamento militare e collaborazioni tra gli Stati membri. La Nato ha sottolineato l’importanza di un fronte unito in risposta alle sfide di sicurezza. La riunione ha concluso con un impegno condiviso a proseguire le attività di cooperazione e difesa collettiva.
Più investimenti nella difesa, un ruolo crescente per gli alleati europei e la conferma del sostegno all’Ucraina. Il vertice Nato di Ankara si è chiuso con risultati più solidi di quanto lasciassero prevedere le tensioni della vigilia, riaffermando la centralità dell’articolo 5 e la necessità di affrontare le minacce senza contrapporre il fianco orientale a quello meridionale. Airpress ne ha parlato con Francesco Maria Talò, ambasciatore e inviato speciale dell’Italia per l’Imec, già consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e rappresentante permanente dell’Italia presso la Nato. Ha analizzato la tenuta dell’Alleanza, le opportunità per l’industria europea della difesa, il nuovo peso della Turchia e le prospettive che si aprono per il ruolo politico, militare e industriale dell’Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net
Vertice NATO 2026, la conferenza stampa del Presidente Meloni
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